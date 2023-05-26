Acer анонсировала ноутбук Swift Edge 16 с OLED-дисплеем

Acer только что анонсировала новый ноутбук Swift Edge 16 (SFE16-43), разработанный для профессионалов, которым требуются высокие вычислительные возможности. Кроме того, тайский производитель показал игровой Predator Triton 16.

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Acer Swift Edge 16

Acer Swift Edge 16 заключён в корпус из магниевого сплава и оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K (3200×2000 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, разрешением. Пиковая яркость составляет 500 нит, время отклика – 0,2 мс, контрастность – 1 000 000:1. Также поддерживается 100% охват цветовой гаммой DCI-P3.

Ноутбук работает на базе процессоров AMD Ryzen 7 7840U или Ryzen 5 7640U, и с графикой AMD Radeon 780M. Объём оперативной памятью LPDDR5 достигает 32 ГБ, объём памяти на твердотельном накопителе PCIe Gen 4 – 2 ТБ.

Также стоит отметить наличие системы охлаждения TwinAir с усовершенствованным кулером, веб-камерой QHD 1440p, Acer Temporal Noise Reduction (TNR) и Acer PurifiedVoice с шумоподавлением AI. Есть поддержка Wi-Fi 7, два порта USB Type-A, два порта USB 4 Type-C, HDMI 2.1 и устройство чтения карт памяти microSD. Работает ноутбук на базе предустановленной ОС Windows 11.

Acer Predator Triton 16

Новый Predator Triton 16 – это серьезный игровой компьютер, который может легко справиться с требовательными AAA-играми. Тем не менее компьютер имеет относительно скромный дизайн, который может вписаться в офисную среду. Acer Predator Triton 16 заключён в металлический корпус толщиной 19,8 мм и обладает 16-дюймовым дисплеем WQXGA с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, пиковой яркостью 500 нит и поддержкой NVIDIA G-Sync.

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Производительность компьютера обеспечивает процессор Core i9-13900H, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопитель ёмкостью до 2 ТБ и видеокарту RTX 4070. Каждая клавиша устройства имеет индивидуальную RGB-подсветку.

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