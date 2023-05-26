$79.97-0.0285.92+0.04

Успешно протестирована вакцина от ВИЧ с наночастицами

Ученые из онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и других исследовательских центров успешно протестировали вакцину от ВИЧ с наночастицами. У участников был зафиксирован устойчивый иммунный ответ T-клеток. Результаты клинических испытаний опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

Успешно протестирована вакцина от ВИЧ с наночастицами
© Wikimedia

Антиген, использованный в препарате, был разработан IAVI (Международной инициативой по вакцинации против СПИДа) и Институтом Скриппса. Предыдущие работы показали, что он стимулирует В-клетки класса VRC01, что приводит к нейтрализации примерно 90 процентов штаммов ВИЧ.

Теперь авторы в первой фазе рандомизированного, двойного-слепого и плацебо-контролируемого испытания продемонстрировали, что вакцина дает сильный ответ CD4 Т-клеток. Также увеличилось количество Т-фолликулярных хелперных клеток GC лимфатических узлов. Кроме того, удалось выявить несколько иммуногенных эпитопов широкого профиля, которые могут быть полезны для разработки бустеров и других прививок.

В эксперименте приняли участие две группы, в каждой из которых было по 18 человек, получивших препарат, а также по 6 человек с плацебо. Участникам вводили по две дозы вакцины или плацебо с интервалом в восемь недель.

В декабре 2021 года сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) сообщили об успешном испытании вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на животных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий