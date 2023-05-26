Успешно протестирована вакцина от ВИЧ с наночастицами

Ученые из онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и других исследовательских центров успешно протестировали вакцину от ВИЧ с наночастицами. У участников был зафиксирован устойчивый иммунный ответ T-клеток. Результаты клинических испытаний опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

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Антиген, использованный в препарате, был разработан IAVI (Международной инициативой по вакцинации против СПИДа) и Институтом Скриппса. Предыдущие работы показали, что он стимулирует В-клетки класса VRC01, что приводит к нейтрализации примерно 90 процентов штаммов ВИЧ.

Теперь авторы в первой фазе рандомизированного, двойного-слепого и плацебо-контролируемого испытания продемонстрировали, что вакцина дает сильный ответ CD4 Т-клеток. Также увеличилось количество Т-фолликулярных хелперных клеток GC лимфатических узлов. Кроме того, удалось выявить несколько иммуногенных эпитопов широкого профиля, которые могут быть полезны для разработки бустеров и других прививок.

В эксперименте приняли участие две группы, в каждой из которых было по 18 человек, получивших препарат, а также по 6 человек с плацебо. Участникам вводили по две дозы вакцины или плацебо с интервалом в восемь недель.