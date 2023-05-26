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У белобрюхого панголина нашли рекордные 114 хромосом

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что у самки панголина вида белобрюхий ящер Manis tricuspis в клетках находится 114 хромосом. Это больше, чем у любого другого млекопитающего, за исключением боливийской щетинистой крысы, у которой их 118. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Chromosome Research.

У белобрюхого панголина нашли рекордные 114 хромосом
© Richard Rosomoff

Исследователи впервые реконструировали геном трех видов млекопитающих отряда Pholidota (панголины, или ящеры) — яванского ящера, китайского ящера и белобрюхого ящера. Последний оказался рекордсменом по количеству хромосом среди так называемых лавразиатериев, то есть плацентарных млекопитающих, чей общий предок жил на суперконтиненте Лавразия.

Хотя у самок в клетках находятся 114 хромосом, у самцов их 113. При этом у других видов панголинов их одинаковое количество. Генетический анализ также выявил сокращение полногеномной гетерозиготности, указывающей на генетическое разнообразие внутри популяции по сравнению с китайскими и яванскими ящерами. Это означает, что белобрюхие панголины пережили два события умеренного уменьшения эффективной численности популяции, то есть количества особей, которые вносят вклад в выживание вида.

Результаты исследования раскрывают уникальную особенность биологии генома панголинов и подчеркивают необходимость дальнейших исследований этих уникальных и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих. Генетический анализ может помочь отследить и составить карты браконьерской активности, чтобы помочь сохранению видов.

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