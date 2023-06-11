Нейросети для создания музыки: список лучших

Нейросети уже активно генерируют картинки и тексты на самые разные темы, и теперь технология постепенно начинает осваивать написание музыки. Если раньше ИИ мог лишь ремиксовать готовые треки или писать их на основе шаблонов, то сейчас некоторые платформы вполне способны создавать оригинальную музыку. Рассказываем, какие из них можно попробовать сейчас.

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Платформа Aiva позволяет сочинять музыку несколькими способами. Первый — это создание т.н. «профиля генерации»: там можно выбрать темп, тональность звука, эмоцию, длительность трека, типы инструментов и гармонии. После этого получившуюся композицию можно загрузить в публичную библиотеку, где ей смогут пользоваться другие люди. Еще один вариант — взять композицию из библиотеки за основу, но внести в них свои изменения, чтобы сделать ремикс. И, наконец, последний инструмент — это загрузка уже существующего трека от другого исполнителя, но платформа весьма строго следит за соблюдением авторских прав.

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Soundful позиционируется как инструмент для продюсеров, контент-мейкеров и брендов, которым нужна доступная роялти-фри музыка. На сайте можно выбрать жанр будущего трека, после чего задать шаблон (поджанр музыки), скорость композиции, тон и название. После этого трек автоматически попадет в библиотеку. Soundful отличается от многих аналогов выгодной моделью подписки: бесплатным пользователям доступно более 50 шаблонов, загрузка до 10 треков в месяц и безлимитная генерация композиций.

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Пожалуй, один из самых простых вариантов. Boomy генерирует треки без вокала, позволяя пользователям выбрать стиль, жанр, инструменты, темп, звуковые эффекты и настройки микширования. На фоне аналогов платформа отличается возможностью загрузить обложку для трека (или сгенерировать собственную при помощи ИИ) и тем, что Boomy помогает публиковать получившиеся треки на стриминговых сервисах и в соцсетях.

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Riffusion — одна из немногих нейросетей, которая способна генерировать музыку по текстовым запросам. После того, как пользователь введет запрос, ИИ создаст соответствующую спектрограмму и проиграет звук. Композиции нельзя выгружать на другие площадки или редактировать, поэтому Riffusion — скорее забавная безделушка, чем серьезный инструмент. Тем не менее, с ней можно баловаться много, долго и совершенно бесплатно.