Лучшие защищенные смартфоны: топ 2023 года

Телефоны, защищенные от влаги, пыли и ударов, пользуются большой популярностью среди определенной аудитории. Иногда надежность смартфона гораздо важнее прочих функций, особенно если устройство используется в экстремальных условиях. «Комсомольская Правда» подготовила список лучших защищенных телефонов в 2023 году.

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Blackview BV9800 Pro

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На вид BV9800 Pro напоминает флагманы других производителей, однако он не только симпатично выглядит, но и обладает надежнейшей защитой по стандартам IP68 и MIL-STD-810. Пыленепроницаемый смартфон выдерживает 30-минутное погружение на глубину до 1,5 метров и может похвастать весьма неплохой производительностью. Емкая батарея позволяет ему работать без подзарядки двое суток, тогда как солидный блок камер пригодится в повседневной работе.

Blackview

AGM Glory Pro

AGM Glory Pro защищен по стандартам IP69K и MIL-STD-810: это означает, что телефон не боится пыли, воды, ударов и экстремальных температур. Производитель утверждает, что устройство способно работать как при -40 градусах Цельсия, так и при +60. Аккумулятор обеспечивает сутки автономной работы и поддерживает беспроводную зарядку. Неплохая основная камера на 48 МП со встроенным тепловизором идет приятным бонусом.

AGM

Ulefone Armor X5 Pro

Armor X5 Pro отличается хорошей производительностью и экраном, что не так уж и часто встречается в сегменте защищенных смартфонов. Он не может похвастать емким аккумулятором, однако сравнительно небольшой вес делает его более удобным вариантом, чем многие аналоги. Кроме того, Armor X5 Pro поддерживает две SIM-карты и SD-карты для расширения объема памяти.

Ulefone

Blackview BG6300 Pro

Производительный, достаточно удобный и не очень тяжелый защищенный смартфон. Blackview BG6300 Pro не страшны падения, дожди и погружение под воду. Отдельно стоит отметить большой запас встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти: благодаря последним смартфон справляется со всеми необходимыми задачами без вопросов. Разочаровать может разве что не самый емкий аккумулятор.

Blackview

AGM A9

Пожалуй, самый защищенный вариант из актуальных моделей. AGM A9 почти такой же надежный, как и знаменитый «кирпич» Nokia: от удара об асфальт на нем останутся лишь царапины. Правда, в то же время телефон не может похвастать некоторыми преимуществами конкурентов. Объем встроенной памяти, как ни крути, оставляет желать лучшего. Иронично, что при этом AGM A9 обладает отличными колонками производства JBL.

AGM

BQ 2430 Tank Power

Отличный вариант по соотношению цены и качества, если вы не переживаете за широкий функционал и быстродействие. BQ 2430 Tank Power — это простая, но крайне надежная кнопочная «звонилка». Она поддерживает две SIM-карты, расширение встроенной памяти через SD-карты (до 64 ГБ), радио и два фонарика. Камера тоже есть, но не стоит ждать от нее чудес.