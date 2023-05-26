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Google анонсировал отказ YouTube от формата сторис

Популярнейший видеохостинг YouTube в скором времени навсегда откажется от формата временных публикаций. Об этом в пятницу заявила компания Google.

Google анонсировал отказ YouTube от формата сторис
© Слово и Дело

В опубликованном анонсе сказано, что сторис исчезнут из видеосервиса уже 26 июня. Опубликованные незадолго до этого публикации будут видны пользователям на протяжении недели, а после — пропадут с каналов.

«Поскольку в течение года будут анонсированы новые функции как для короткометражек, так и для постов в сообществах, мы намерены инвестировать в новые и инновационные инструменты», — добавили в компании.

Напомним, что сторис существуют на YouTube с 2017 года. В качестве альтернативы Google предложил использовать формат Shorts.

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