Google анонсировал отказ YouTube от формата сторис
Популярнейший видеохостинг YouTube в скором времени навсегда откажется от формата временных публикаций. Об этом в пятницу заявила компания Google.
В опубликованном анонсе сказано, что сторис исчезнут из видеосервиса уже 26 июня. Опубликованные незадолго до этого публикации будут видны пользователям на протяжении недели, а после — пропадут с каналов.
«Поскольку в течение года будут анонсированы новые функции как для короткометражек, так и для постов в сообществах, мы намерены инвестировать в новые и инновационные инструменты», — добавили в компании.
Напомним, что сторис существуют на YouTube с 2017 года. В качестве альтернативы Google предложил использовать формат Shorts.