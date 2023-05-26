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Уникальная находка: археологи впервые нашли сохранившиеся духи, которым около 2000 лет

Исследовательская группа из Университета Кордовы (Испания) впервые определила состав римских духов, которым более 2000 лет, благодаря находке небольшого сосуда в городе Кармона. Научная статья с описанием исследования вышла в журнале Heritage.

Определен состав римских духов, которым около 2000 лет
© naukatv.ru

Остатки духов обнаружены в 2019 году во время археологических раскопок в семейном склепе I в. н. э. в римском городе Кармо (сегодняшняя Кармона в провинции Севилья). Они сохранились, затвердев внутри вырезанного из кварца сосуда. Это была гробница, принадлежавшая богатой семье, в которой, помимо многочисленных предметов, связанных с похоронными ритуалами, находились погребальные урны шести взрослых людей — трех женщин и трех мужчин.

В одну из урн, сделанную из стекла, поверх кремированных скелетных останков женщины 30-40 лет был положен тканевый мешочек, остатки которого сохранились. В нем находились три янтарные бусины и маленький флакон из горного хрусталя.

Тогда парфюмерные бутылочки обычно изготавливали из стекла, флаконы из цельного куска горного хрусталя были огромной редкостью. Экстраординарной частью находки было то, что он оказался настолько хорошо запечатан с помощью доломита и битума.

Чтобы установить состав духов ученые использовали рентгеновскую дифракцию и газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией. Надежно были идентифицированы два компонента: основа и сама ароматическая эссенция. Духи оказались масляными: в качестве основы было растительное масло, по всей вероятности, оливковое. Основным ароматическим компонентом же было эфирное масло пачули, полученное из индийского растения Pogostemon cablin.

До этой находки не было известно, что это широко используемое в современной парфюмерии растение применяли и в Римской империи. Судя по флакону и богатству гробницы, это был очень ценный продукт.

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