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1 час назад

У Google закончились смартфоны еще до начала продаж

Газета.Ru

Представленный ранее складной смартфон Google Pixel Fold в модификации на 512 ГБ закончился на складах компании еще на этапе предзаказов. На это обратил внимание портал Android Headlines.

У Google закончились Pixel Fold на 512 ГБ до начала продаж
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что в США покупатели, желающие приобрести Pixel Fold с памятью объемом 512 ГБ, не могут этого сделать ввиду исчерпанных запасов Google. Вместо этого остается им лишь ожидать новых поставок или купить версию на 256 ГБ.

Причем дата новых поставок пока не сообщается.

Предполагается, что проблема заключается в том, что Google произвела больше моделей на 256 ГБ, чем на 512 ГБ. Однако эти данные и информация о покупательском спросе не раскрываются.

Google Pixel Fold — первый складной смартфон компании в формате книжки, получивший два экрана на 7,6 и 5,8 дюйма, фирменный чип Tensor G2 и пять камер. Новинка поступит в продажу 27 июня по цене от $1,8 тыс. за версию на 256 ГБ.

Наука и техника,Google,
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