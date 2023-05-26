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Китайская компания выпустила аналог Starlink — такие же плоскопанельные спутники связи

Китайская коммерческая аэрокосмическая компания Galaxy Aerospace сообщила о предстоящем запуске плоскопанельных спутников связи нового поколения, который должен состояться во втрой половине 2023 года.

Китайская компания выпустит аналог Starlink
© Ferra.ru

К 2025 году компания рассчитывает развернуть группировку из 1000 низкоорбитальных спутников, которые являются аналогами конкурирующей Starlink не только по функциональности, но и по форме. В 2020 году на низкую орбиту был запущен первый тестовый спутник коммерческой направленности с пропускной способностью 10 Гбит/с. В настоящее время это самый мощный в Китае спутник связи.

Удобство запуска таких аппаратов в том, что благодаря плоской форме их можно штабелем уложить в обтекателе ракеты-носителя, а специальные сжимающие стержни прижимают узлы спутников к адаптеру ракеты. Благодаря этому можно сэкономить внутреннее пространство обтекателя.

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