$79.98+0.0285.88-0.32

Intel планирует отказаться от поддержки 16- и 32-разрядных систем

Intel предложила план по упрощению архитектуры x86 с внедрением новой архитектуры x86S. Подход направлен на устранение устаревших функций, таких как 16-битная и некоторые элементы 32-битной поддержки.

Intel планирует отказаться от поддержки 16- и 32-разрядных систем
© Unsplash

Недавно Intel опубликовала в своем блоге для разработчиков техническую заметку с описанием этого предложения, а в подробном 46-страничном техническом документе содержатся дополнительные сведения. Если этот план воплотится в жизнь, это приведет к появлению семейства процессоров, которые будут напрямую загружаться в режиме x86-64.

Это позволит обойти традиционную серию переходов, через которые обычно проходят чипы во время запуска системы, включая переход из 16-битного реального режима в 32-битный защищенный режим и, наконец, в 64-битный длинный режим. В качестве альтернативы, новая архитектура может позволить чипам переходить непосредственно из 16-битного режима в 64-битный.

Хотя некоторые из этих изменений могут показаться значительными для технических экспертов, средний пользователь компьютера вряд ли заметит их немедленное влияние. Однако, по всей видимости, в этом и заключается цель предлагаемых изменений - сделать их плавными и незаметными для большинства людей, использующих компьютеры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий