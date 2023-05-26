Intel планирует отказаться от поддержки 16- и 32-разрядных систем

Intel предложила план по упрощению архитектуры x86 с внедрением новой архитектуры x86S. Подход направлен на устранение устаревших функций, таких как 16-битная и некоторые элементы 32-битной поддержки.

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Недавно Intel опубликовала в своем блоге для разработчиков техническую заметку с описанием этого предложения, а в подробном 46-страничном техническом документе содержатся дополнительные сведения. Если этот план воплотится в жизнь, это приведет к появлению семейства процессоров, которые будут напрямую загружаться в режиме x86-64.

Это позволит обойти традиционную серию переходов, через которые обычно проходят чипы во время запуска системы, включая переход из 16-битного реального режима в 32-битный защищенный режим и, наконец, в 64-битный длинный режим. В качестве альтернативы, новая архитектура может позволить чипам переходить непосредственно из 16-битного режима в 64-битный.