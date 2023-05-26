Гибкий смартфон Motorola Razr 40 Ultra показали на качественных рендерах

В сети появились качественные пресс-фото нового складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, а также стали известны подробные характеристики новинки. Об этом сообщает портал GSM Arena.

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Размеры Motorola Razr 40 Ultra составят 170,8х74х7 мм. Вес смартфона — 189 г. Гаджет будет выпущен в трех цветах — черном, синем и розовом. Размер дисплея составит 6,9 дюйма, а разрешение — 2400х1080 пикселей с частотой обновления 165 Гц. Внешний экран Razr 40 Ultra получит диагональ в 3,6 дюйма.

Внутри смартфона будет установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Блок камер представлен двумя датчиками на 12 Мп и 13 Мп. Селфи-камера получила 32-мегапиксельный сенсор.

Емкость аккумулятора смартфона — 3800 мАч с зарядкой на 33 Вт. По предварительным данным, стоимость Motorola Razr 40 Ultra составит €1169–1199 (100-102 тыс. руб.).