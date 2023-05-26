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В Сеть утекли характеристики флагманского OnePlus 12

Вы один из фанатов бренда OnePlus? Тогда у нас для вас отличные новости — в Сети всплыла свежая утечка, касающаяся ожидаемого OnePlus 12.

Стали известны характеристики флагманского OnePlus 12
© Ferra.ru

По данным инсайдеров, смартфон находится на стадии активной разработки и его запуск в Китае ожидается уже в декабре 2023 года. К сожалению, международный релиз может немного задержаться.

Несмотря на достаточно приличные сроки до релиза, устройство уже удивляет. Так, в его основу лёг флагманский процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, пользователи получат 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон также получит мощную батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.

Любители фотографии также будут рады узнать, что OnePlus 12 оснастят тройной основной камерой. Главный модуль будет на 50 Мп (Sony IMX890), а дополнят его 50-мегапиксельный объектив с ультрашироким углом и 64-мегапиксельный сенсор с перископическим зумом.

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