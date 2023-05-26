Эпидемия в Красном море массово уничтожает морских ежей

Важные для коралловых рифов морские ежи вымирают из-за эпидемии в Красном море
В Красном море смертельная эпидемия уничтожает морских ежей, ставя под угрозу существование коралловых рифов. Это выяснила исследовательская группа из университета Тель-Авива. По их данным, морские ежи массово погибают не только в Израиле, но и в водах Иордании, Египта и Саудовской Аравии. В заливе Акаба всего за пару месяцев исчезла вся популяция ежей вида Diadema.
По словам ученых, причиной, скорее всего, стал инфузорийный паразит, который и вызывает инфекцию. Заразившийся морской еж погибает всего за два дня. При этом от него остается почти один скелет. Некоторых из мертвых ежей подъедает рыба, что способствует дальнейшему распространению инфекции.
Вероятно, в ближайшее время все морские ежи этого вида как в Средиземном, так и в Красном море заразятся этим патогеном и умрут, утверждает ведущий биолог Школы зоологии университета Тель-Авива Омри Бронштейн:
«Морские ежи — это травоядные жители коралловых рифов. Они питаются водорослями, тем самым поддерживая среду обитания рифов. Без ежей водоросли будут бесконтрольно расти, мешая кораллам, и в итоге кораллы тоже исчезнут. Так что это не просто один из видов, обитающий в коралловых рифах — ежи жизненно необходимы для сохранения экологии этих мест. Если их не станет, рифы ждет печальное будущее. К сожалению, сейчас ничего нельзя предпринять, чтобы остановить вымирание морских ежей. Но что мы можем и должны сделать — совершить все необходимые действия, чтобы попытаться уменьшить влияние этой инфекции на окружающую среду. Нам надо обезопасить тех особей этого вида, которые пока не заразились, чтобы потом они создали новую популяцию морских ежей. Тогда мы сможем вернуть их в естественную среду обитания в будущем, когда придет время».
Помимо сохранения здоровых особей морских ежей, биологи также предлагают временно запретить вылов тех видов рыб, которые питаются водорослями. Это может помочь сохранению рифов.
Благодаря богатству и разнообразию видов, которые обитают на коралловых рифах, их называют тропическими лесами планеты. Но из-за ухудшений экологии, большого потока туристов и повышения температуры в морях многие из них умирают. По словам ученых, исчезновение морских ежей — это предупреждение людям о том, что экосисемы залива Акаба и других крайне уязвимы и чувствительны к изменениям в окружающей среде, многие из которых происходят по вине человека.