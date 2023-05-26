Эпидемия в Красном море массово уничтожает морских ежей

«Морские ежи — это травоядные жители коралловых рифов. Они питаются водорослями, тем самым поддерживая среду обитания рифов. Без ежей водоросли будут бесконтрольно расти, мешая кораллам, и в итоге кораллы тоже исчезнут. Так что это не просто один из видов, обитающий в коралловых рифах — ежи жизненно необходимы для сохранения экологии этих мест. Если их не станет, рифы ждет печальное будущее. К сожалению, сейчас ничего нельзя предпринять, чтобы остановить вымирание морских ежей. Но что мы можем и должны сделать — совершить все необходимые действия, чтобы попытаться уменьшить влияние этой инфекции на окружающую среду. Нам надо обезопасить тех особей этого вида, которые пока не заразились, чтобы потом они создали новую популяцию морских ежей. Тогда мы сможем вернуть их в естественную среду обитания в будущем, когда придет время».