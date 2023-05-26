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TikTok тестирует собственный чат-бот с искусственным интеллектом

TikTok публично тестирует в своем приложении помощника по чату, созданного на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет Slash Gear.

TikTok тестирует собственный чат-бот с искусственным интеллектом
© Unsplash

Бот получил название Tako, он находится над экранными элементами управления, которые можно видеть при просмотре видео. TikTok официально подтвердил, что Tako тестируется на ограниченных мощностях на нескольких рынках, включая Филиппины, но не в США.

В самой компании заявили, что Tako работает на базе стороннего помощника по чату и разработан, чтобы упростить поиск развлекательного контента в TikTok.

Во время просмотра видео пользователи могут нажать на значок Tako рядом с правым краем экрана, чтобы открыть окно чата. Пользователи могут попросить бота предоставить соответствующую информацию о содержании видео. Например, во время просмотра видео о еде они могут спросить Tako об истории деликатеса, рецепте и культурной значимости.

Таким образом, бот поможет пользователям найти больше видео такого типа, которые они уже смотрят, вместо того, чтобы прокручивать ленту видео, отобранных алгоритмами. При этом бот будет доступен только совершеннолетним пользователям.

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