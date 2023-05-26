У птиц обнаружили «выключатель» для использования магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли, создаваемое потоком расплавленного железа во внутреннем ядре планеты, распространяется в космос и защищает нас от космического излучения, испускаемого Солнцем. Оно также замечательно используется для навигации такими животными, как лосось, морские черепахи и перелетные птицы.

Но как? Новое исследование, опубликованное в European Journal of Neuroscience, изучает область мозга перелетных птиц, называемую «кластером N». Пернатые используют его для восприятия магнитного поля Земли. Команда обнаружила, что эта часть мозга может активироваться или выключаться по желанию птицы очень гибко. То есть перелетные могут обрабатывать или игнорировать геомагнитную информацию, точно так же, как вы можете слушать музыку, когда вам это интересно, или просто выключить ее.