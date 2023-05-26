У птиц обнаружили «выключатель» для использования магнитного поля Земли

У птиц обнаружили «выключатель», который помогает им воспринимать магнитное поле Земли
Магнитное поле Земли, создаваемое потоком расплавленного железа во внутреннем ядре планеты, распространяется в космос и защищает нас от космического излучения, испускаемого Солнцем. Оно также замечательно используется для навигации такими животными, как лосось, морские черепахи и перелетные птицы.
Но как? Новое исследование, опубликованное в European Journal of Neuroscience, изучает область мозга перелетных птиц, называемую «кластером N». Пернатые используют его для восприятия магнитного поля Земли. Команда обнаружила, что эта часть мозга может активироваться или выключаться по желанию птицы очень гибко. То есть перелетные могут обрабатывать или игнорировать геомагнитную информацию, точно так же, как вы можете слушать музыку, когда вам это интересно, или просто выключить ее.
Например, белогорлые воробьи активируют кластер N ночью, когда мигрируют (они делают это по ночам, чтобы избежать хищников и лететь в прохладе). Но когда воробьи отдыхают на стоянке, эту часть мозга они выключают.
«Мы, люди, не можем ощущать магнитные поля, но большинство животных каким-то образом их воспринимают. Для птиц использование магнитного поля Земли, чтобы узнать, движутся ли они к полюсу или к экватору, очевидно, действительно полезно для ориентации и миграции. Невероятно, что они могут активировать свой мозг таким образом, а мы не можем», — сказала руководитель исследования Мадлен Бродбек из Университета Западного Онтарио (Канада).