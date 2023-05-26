NASA обвинили в растрате денег на двигательную установку SLS

Расходы NASA на двигательную установку Space Launch System (SLS) вызывают опасения, говорится в независимом отчете генерального инспектора NASA Пола Мартина. В докладе предупреждается, что если расходы не будут контролироваться, это может поставить под угрозу планы агентства по возвращению на Луну.

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Анализ был сосредоточен на контрактах с компаниями Aerojet Rocketdyne и Northrop Grumman на поставку двигателей RS-25 и твердотопливных ракетных ускорителей для ракеты SLS. В отчете говорится, что усилия по модернизации двигателей и производству ускорителей для миссий Artemis привели к увеличению затрат на 6 млрд долларов и отставанию от первоначального графика более чем на шесть лет.

В отчете критикуется выбор NASA контрактов для «устоявшихся» технологий, таких как модификация двигателей и ускорителей от предыдущих полетов космических челноков.