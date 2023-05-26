Россиянам рассказали о шпионаже со стороны смартфона даже без интернета

Отключение интернета на смартфоне не отменяет шпионаж со стороны собственного мобильного устройства и не гарантирует сохранность личных данных. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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По словам эксперта, смартфоны постоянно собирают данные о своем владельце, местоположении, фотографиях, сделанных на устройство и т.д. даже при выключенном интернете.

«Например, метаданные графических файлов: информация о месте и времени съемки хранится в памяти телефона. Но как только гаджет снова окажется в режиме онлайн, он загрузит ее в облачное хранилище», — заявил Магомедов.