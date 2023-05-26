Zyxel устранила критические дыры в файрволах и VPN

Корпорация Zyxel выпустила софтовые обновление, чтобы устранить две критические уязвимости, затрагивающие файрволы и VPN. В случае эксплуатации этих брешей злоумышленники могут выполнить код в целевой системе.

Уязвимости отслеживаются под идентификаторами CVE-2023-33009 и CVE-2023-33010 и представляют собой возможность переполнения буфера. По шкале CVSS им дали 9,8 балла из 10.

Согласно описанию, проблемы представляют собой следующее:

CVE-2023-33009 — переполнение буфера в функции уведомлений, которое может привести к DoS и выполнению произвольного кода. Аутентификация атакующего не требуется. CVE-2023-33010 — переполнение буфера в функции обработки ID, которое также приводит к DoS или удалённому выполнению кода.

ATP (версий ZLD V4.32 to V5.36 Patch 1, устранено в ZLD V5.36 Patch 2)

USG FLEX (версий ZLD V4.50 to V5.36 Patch 1, устранено в ZLD V5.36 Patch 2)

USG FLEX50(W) / USG20(W)-VPN (версий ZLD V4.25 to V5.36 Patch 1, устранено в ZLD V5.36 Patch 2)

VPN (версий ZLD V4.30 to V5.36 Patch 1, устранено в ZLD V5.36 Patch 2)

ZyWALL/USG (версий ZLD V4.25 to V4.73 Patch 1, устранено в ZLD V4.73 Patch 2) Проблемы в безопасности угрожают ряду продуктов Zyxel: