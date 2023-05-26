$79.98+0.0285.88-0.32

Создатель прозрачного смартфона Nothing Phone (1) раскрыл характеристики нового устройства

Глава компании Nothing Карл Пей в интервью Forbes раскрыл некоторые подробности о релизе нового смартфона Phone (2), а также раскрыл месяц выхода устройства.

Названы сроки релиза смартфона Nothing Phone (2)
© Marques Brownlee/Youtube

Прежде всего, новинка получит увеличенный аккумулятор — его емкость составит 4700 мАч против 4500 мАч у предшественника Phone (1). Кроме того, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.

«Snapdragon 8+ Gen 1 — проверенный процессор… Мы отдаем предпочтение пользовательскому опыту, а не победе в гонке спецификаций. Стоимость новейших технологий не всегда оправдана с точки зрения выгоды для пользователя. Выбор Snapdragon 8+ Gen 1 гарантирует, что Phone (2) останется доступным, обеспечивая при этом значительно улучшенные возможности по сравнению с предшественником», — заявил Пей.

Презентация Nothing Phone (2) состоится в июле, заявил глава компании.

«Отметьте в своих календарях июль — осталось ждать не так недолго», — сообщил Пей, отметив, что речь идет о глобальном релизе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что производитель прозрачных смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий