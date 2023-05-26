Названы сроки релиза смартфона Nothing Phone (2)

Создатель прозрачного смартфона Nothing Phone (1) раскрыл характеристики нового устройства
Глава компании Nothing Карл Пей в интервью Forbes раскрыл некоторые подробности о релизе нового смартфона Phone (2), а также раскрыл месяц выхода устройства.
Прежде всего, новинка получит увеличенный аккумулятор — его емкость составит 4700 мАч против 4500 мАч у предшественника Phone (1). Кроме того, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.
«Snapdragon 8+ Gen 1 — проверенный процессор… Мы отдаем предпочтение пользовательскому опыту, а не победе в гонке спецификаций. Стоимость новейших технологий не всегда оправдана с точки зрения выгоды для пользователя. Выбор Snapdragon 8+ Gen 1 гарантирует, что Phone (2) останется доступным, обеспечивая при этом значительно улучшенные возможности по сравнению с предшественником», — заявил Пей.
Презентация Nothing Phone (2) состоится в июле, заявил глава компании.
«Отметьте в своих календарях июль — осталось ждать не так недолго», — сообщил Пей, отметив, что речь идет о глобальном релизе.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что производитель прозрачных смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво.