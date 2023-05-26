Названы сроки релиза смартфона Nothing Phone (2)

«Snapdragon 8+ Gen 1 — проверенный процессор… Мы отдаем предпочтение пользовательскому опыту, а не победе в гонке спецификаций. Стоимость новейших технологий не всегда оправдана с точки зрения выгоды для пользователя. Выбор Snapdragon 8+ Gen 1 гарантирует, что Phone (2) останется доступным, обеспечивая при этом значительно улучшенные возможности по сравнению с предшественником», — заявил Пей.