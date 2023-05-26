В Сети завирусилось фейковое фото Маска, целующего «жену-робота»

Фотографии Илона Маска, который целует «жену-робота», активно распространяющиеся в социальных сетях, на самом деле сгенерированы нейросетью и являются фейком. Об этом сообщает портал Business Insider.

© Daniel Marven/Twitter

Первоисточником снимков является пользователь Twitter Дэниэл Марвен, чья аудитория насчитывает миллион человек. В своей публикации, дополненной четырьмя фото Маска, Марвен утверждает, что миллиардер готовит к запуску «жену-робота» с функциями искусственного интеллекта. Некоторые пользователи начали распространять этот пост в других социальных сетях, в результате чего публикация обросла новыми «подробностями» — например, сообщалось, что разработка таких роботов находится в финальной стадии, а первый коммерческий запуск запланирован на сентябрь 2023 года.