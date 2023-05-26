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IBM анонсировала создание самого мощного квантового компьютера

Американская корпорация IBM анонсировала планы построить самый мощный квантовый компьютер. Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

IBM анонсировала создание самого мощного квантового компьютера
© Lenta.ru

Представители компании рассказали о своих планах на саммите G7 в Хиросиме, Япония. По словам инженеров, в течение 10 лет они должны создать вычислительную машину на 100 тысяч кубитов. Новое устройство позволит вывести квантовые вычисления в область полномасштабных операций, где технологии потенциально смогут решать задачи, перед которыми бессильны обычные суперкомпьютеры.

IBM будет сотрудничать с Токийским и Чикагским университетами. Корпорация выделилит на проект 100 миллионов долларов.

«Я называю это квантово-ориентированными суперкомпьютерами», — описал квантовый компьютер будущего вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта.

Также в разговоре с MIT Technology Review представители IBM подчеркнули, что даже крупные инвестиции в размере 100 миллионов долларов не гарантируют успеха.

«Определенно есть риск», — признал Гамбетта.

По словам авторов медиа, IBM не первая, кто запланировал создание «самого мощного квантового компьютера». Ранее в Google заявили, что намерены создать компьютер на миллион кубитов, однако непосредственно для вычислений будет выделено всего 10 тысяч кубитов.

В конце февраля ученые из Массачусетского технологического института (США) предложили новый способ передачи данных и охлаждения квантовых компьютеров. Специалисты разместили компьютер в холодильной камере и настроили связь с ним по беспроводному протоколу.

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