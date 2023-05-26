YouTube навсегда отключит одну из своих функций

Компания YouTube заявила о прекращении поддержки функции «Истории» [англ. Stories]. Пользователи не смогут публиковать новые ролики с 26 июня нынешнего года, а существующие посты пропадут через семь дней с момента публикации, сообщает портал The Verge.

Stories впервые появились в 2017 году под названием Reels — функция коротких роликов была доступна пользователям, чья аудитория превышает 10 тыс. человек. Автор контента мог публиковать небольшие видео о съемках или своей жизни, делиться ими с подписчиками, а спустя какое-то время они исчезали без возможности восстановления.