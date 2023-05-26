$79.98+0.0285.88-0.32

YouTube навсегда отключит одну из своих функций

Компания YouTube заявила о прекращении поддержки функции «Истории» [англ. Stories]. Пользователи не смогут публиковать новые ролики с 26 июня нынешнего года, а существующие посты пропадут через семь дней с момента публикации, сообщает портал The Verge.

YouTube навсегда отключит одну из своих функций
© globallookpress.com

Stories впервые появились в 2017 году под названием Reels — функция коротких роликов была доступна пользователям, чья аудитория превышает 10 тыс. человек. Автор контента мог публиковать небольшие видео о съемках или своей жизни, делиться ими с подписчиками, а спустя какое-то время они исчезали без возможности восстановления.

Однако функция не снискала популярности у блогеров — даже сам YouTube не уделял ее продвижению достаточно внимания. После отключения Stories авторы контента сохранят за собой возможность делиться информацией с подписчиками в публикациях во вкладке «Сообщество», а также с помощью формата Shorts.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий