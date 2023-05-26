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Российские ученые применили квантовый ИИ для создания лекарств

Международная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero применили квантовые алгоритмы машинного обучения для поиска новых химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РКЦ.

Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств
© РИА Новости

Ученые показали, как гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения могут быть успешно применены для синтеза новых лекарственных молекул. В ходе эксперимента были использованы как классические, так и квантовые компьютеры для распознавания «смыслов» — закономерностей, которые отвечают за полезные свойства новых молекул.

Там отметили, что полученные в ходе анализа химические структуры еще предстоит тщательно изучить в лаборатории, однако работа уже демонстрирует возможности квантового машинного обучения. Оно позволяет ускорить разработки в области медицинской химии, биотехнологии и здравоохранения, открывая новые горизонты для быстрого создания эффективных медицинских препаратов.

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