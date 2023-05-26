Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств

Совместная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero осуществила прорыв в сфере медицинской химии, впервые применив для поиска химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, квантовые алгоритмы машинного обучения.

Ученые показали, как для синтеза новых лекарственных молекул могут быть применены гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения, передает РИА «Новости».

В ходе эксперимента задействовали как классические, так и квантовые компьютеры для распознания «смыслов», то есть закономерностей, которые отвечают за полезные химические и медицинские свойства в сгенерированных алгоритмом новых химических структурах.

Несмотря на то, что структуры лишь предстоит исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности машинного обучения для ускорения разработок в сферах здравоохранения, биотехнологии и химии.