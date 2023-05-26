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Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств

Совместная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero осуществила прорыв в сфере медицинской химии, впервые применив для поиска химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, квантовые алгоритмы машинного обучения.

Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств
© РИА Новости

Ученые показали, как для синтеза новых лекарственных молекул могут быть применены гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения, передает РИА «Новости».

В ходе эксперимента задействовали как классические, так и квантовые компьютеры для распознания «смыслов», то есть закономерностей, которые отвечают за полезные химические и медицинские свойства в сгенерированных алгоритмом новых химических структурах.

Несмотря на то, что структуры лишь предстоит исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности машинного обучения для ускорения разработок в сферах здравоохранения, биотехнологии и химии.

Напомним, президент Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности.

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