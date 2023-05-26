Российский ученый предупредил об опасности Эль-Ниньо

Весной этого года спутники заметили, что теплые воды Тихого океана приближаются к экватору, двигаясь от запада к востоку, и упираются в Южную Америку. Это масштабное явление называется Эль-Ниньо.

Как рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов, последствия данного явления отразятся на климате всей Земли, сообщает Царьград.

По словам эксперта, Эль-Ниньо наблюдается каждые четыре года. В результате теплые воды скапливаются на западе и образуют бассейн, где вода нагревается до 33-34 градусов. В редких случаях вода распространяется на восток и захватывает всю экваториальную часть Тихого океана.

«И это вызывает сильное нагревание атмосферы, подъем воздуха, так называемую глубокую конвекцию. Вся атмосфера в экваториальной, тропической части Тихого океана становится очень горячей и начинает подниматься вверх, и это вызывает эффекты по всему миру», — предупредил Семенов.

Последствия нового Эль-Ниньо будут особенно заметны в Южной Америке и на юге Северной Америки. Кроме того, явление затронет Австралию, Индонезию и Индию.