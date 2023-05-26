Пользователей macOs предостерегли от надежд на полную защиту данных

Ложное чувство защищенности у пользователей macOS может их подвести. Как заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов , нужно быть готовыми к возможным атакам хакеров и обнаружению специалистами все новых уязвимостей в популярных программах и системах.

«У злоумышленников в арсенале все равно остается большое количество вариантов для проникновения. Плюс у пользователей имеется ложное чувство защищенности, которое делает их данные особенно уязвимыми перед современными киберугрозами», – отметил Ульянов в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт рассказал, что в этом году Apple закрыла уязвимость в WebKit – движке для отображения веб-страниц. Им пользуются несколько десятков приложений, в том числе браузер Safari и многие другие под macOS. Ульянов подчеркнул, что обработка вредоносного веб-контента давала хакерам возможность выполнять произвольный код, в том числе вредоносный. При этом пока Apple устраняли уязвимость, этим активно пользовались злоумышленники.