Три спутника южнокорейской ракеты «Нури» не вышли на связь

Пять из восьми спутников, запущенных в космос в четверг на южнокорейской ракете "Нури", вышли на связь с Землей, власти Республики Корея пытаются связаться с оставшимися тремя. Об этом в пятницу сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Первый сигнал от главного спутника NEXTSat-2, предназначенного для наблюдения за уровнем радиации в космосе, пришел на станцию Король Седжон в Антарктике в четверг в 19:07 (13:07 мск). В 19:58 по местному времени он связался со станцией в Республике Корея, NEXTSat-2 смог поддержать двустороннюю связь семь раз. Спутник работает штатно, указали в ведомстве. Третий запуск ракеты "Нури" состоялся в 18:24 по местному времени в четверг c космодрома Наро в Республике Корея.

Видео дня

С наземными станциями сумели связаться два из четырех спутников разработки Корейского института астрономии и космических наук под общим названием SNIPE. Вышли на контакт еще два из трех кубсатов, разработанных частными компаниями. Всего на борту "Нури" было восемь спутников южнокорейского производства, NEXTSat-2 и семь кубсатов. Их общая масса со вспомогательной аппаратурой достигала 504 кг. В министерстве подчеркнули, что намерены продолжить усилия по установлению связи с тремя оставшимися спутниками.

Нынешний запуск ракеты "Нури" был третьим, ранее власти указывали, что он отличается от предыдущих своим "коммерческим характером" - на орбиту выведены спутники, в том числе частных компаний, с практической целью. В четверг министерство науки и информационно-коммуникационных технологий признало запуск успешным.