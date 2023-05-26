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Google начал пускать обычных пользователей к поиску на базе искусственного интеллекта

Новый виток в мире поиска от Google начинается сегодня.

Google начал пускать обычных пользователей к поиску на базе ИИ
© Google

Компания объявила о запуске Google Search Generative Experience. По своей сути, это новый взгляд на классический поиск с примесью искусственного интеллекта, который ранее представили на Google I/O 2023.

Если вы знакомы с ИИ Bing от Microsoft, то можете ожидать что-то знакомое, но при этом новое. Поиск Google работает с тем же полем ввода, к которому вы привыкли, а не с отдельным полем для чат-бота, как в Bing.

Результаты генеративного искусственного интеллекта появятся в выделенном разделе под строкой поиска, но выше стандартных веб-результатов. Кроме того, вы можете задать дополнительные вопросы, нажав на кнопку под результатами.

Google описывает эту новую функцию как «ключевую информацию для рассмотрения, с ссылками для более глубокого изучения». Представьте это как кусочек Google Bard, бесшовно внедренного в такой знакомый Google Поиск.

Чтобы получить доступ к новой функции, надо оставить заявку в списке ожиданий Search Labs. Сделать это может любой желающий.

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