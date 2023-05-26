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Смартфонная депрессия в Китае плохо влияет на бизнес Xiaomi

Квартальные доходы компани Xiaomi сократились почти на одну пятую на фоне слабых продаж в Китае (по данным IDC, рынок смартфонов в КНР просел на 11,8% в 1Q2023), а также снижении в этой стране спроса на электронику в целом. Также в Поднебесной уменьшился спрос на Интернет-сервисы.

Смартфонная депрессия в Китае плохо влияет на бизнес Xiaomi
© globallookpress.com

Выручка в Xiaomi снизилась по всем направлениям, в первую очередь в сегменте продаж смартфонов (-23,5%) и за счет падения продаж за рубежом (-28%). Отмечается, что складские запасы продукции Xiaomi велики почти во всех регионах мира. Особенно неприятный удар бизнесу нанесла Индия, где доля Xiaomi, по подсчетам компании Counterpoint, сократилась с 23% рынка в первом квартале 2022 года до 16% в 1Q2023.

При этом прибыль предприятия оказалась лучше, чем ее прогнозировали эксперты, в основном за счет снижения компанией расходов.

В настоящее время Xiaomi находится в разгаре капиталоемкой трансформации, предприятие планирует выйти на рынок электромобилей. Многие эксперты отмечают, что рынок электромобилей в настоящее время переполнен и в целом предложение велико, но в Xiaomi уверены, что смогут втиснуться на рынок и подвинуть конкурентов. Первые электромобили от Xiaomi ожидаются на рынке в 2024 году.

Напомним, компания Xiaomi выпустила свой новый флагман Xiaomi 13 Pro в феврале текущего года, за ним последовал Xiaomi 13 Ultra. Оба смартфона оборудованы камерами Leica и сенсорами Sony.

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