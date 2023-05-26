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В реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

Компания F+ tech создала первый смартфон российского производства, набравший 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Соответствующая запись появилась в реестре Минпромторга 25 мая.

В реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон
© Пресс-служба F+ tech

«Компания F+ tech подтвердила свое производство на территории России и ее промышленный защищенный смартфон включен в реестр [Минпромторга]», — сообщили в ведомстве изданию «Ведомости».

Уточняется, что для сохранения места в реестре, в следующем году производителю необходимо увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти экспертизу. Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов.

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Нахождение в реестре дает для производителей доступ к рынку госзакупок и приоритет в торгах перед импортными аналогами. Подобные преференции позволят принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в компании с госучастием.

Ранее сообщалось, что производители российских смартфонов нашли способ обойти ограничения Google. Чтобы получать новые лицензии и обновления, они стали классифицировать свою продукцию как международную.

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