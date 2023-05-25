Sony представила портативную консоль

Компания Sony представила компактную консоль. Анонс устройства доступен на YouTube-канале PlayStation.

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Корпорация показала игровое устройство во время презентации PlayStation Showcase. Девайс, получивший кодовое название Project Q, имеет восьмидюймовый дисплей и встроенный контроллер. Консоль позволяет запускать игры на PlayStation 5 посредством Wi-Fi через функцию Remote Play.

В Sony отметили, что портативная приставка получит IPS-экран и будет запускать игры в разрешении 1080 пикселей с частотой 60 кадров в секунду. Контроллер имеет такие же функции и особенности, как и геймпад DualSense для PS5. Релиз девайса состоится до конца года, его стоимость не раскрывается.

Изучившие пресс-релиз Sony журналисты издания The Verge отметили, что консоль будет позиционироваться «в качестве компаньона» приставки PlayStation 5 и не будет работать отдельно от нее. Тайтлы, в которые захочет поиграть пользователь на Project Q, должны быть установлены на PS5.