$79.98+0.0285.88-0.32
32 минуты назад

Определены самые выгодные Apple Watch для покупки в России

Газета.Ru

Россиянам при желании приобрести умные часы от Apple следует обратить внимание на Apple Watch SE 2022 года выпуска, так как это лучший гаджет по соотношению цены и качества. Об этом рассказали техноблогеры с портала "Палач".

Определены самые выгодные Apple Watch для покупки в России
Фото: AppleApple

"Apple Watch SE (2022) можно приобрести по цене от 24 тыс. руб. Для сравнения - более продвинутые Watch 7 и Watch 8 обойдутся дороже как минимум на 8-10 тыс. руб., а классическая SE - дешевле всего на несколько тыс." - отметили блогеры, указав на выгоду от приобретения.

По их словам, у новой версии часов имеется несколько приятных апдейтов - свежий чип Apple S8 с улучшенной на 20% производительностью, функции обнаружения падений и ДТП, а также поддержка протокола Bluetooth 5.3.

"От стандартных Apple Watch гаджет отличается разве что габаритами и размером экрана. У умных часов 1.78-дюймовый OLED-дисплей с яркостью 1000 нит, фирменная коронка Digital Crown и кнопка многозадачности на правой грани корпуса", - добавили авторы.

По их мнению, гаджет также успешно можно использовать на пробежках в дождливую погоду и активных тренировках в зале, так как устройство прошло сертификацию по стандарту 5ATM.

Главным недостатком устройства назвали то, что у смарт-часов никудышная автономность - всего 18 часов работы на одном заряде. Таким образом, часы нужно будет подзаряжать ежедневно.

В конце мая портал MacRumors рассказал, что у некоторых владельцев умных часов Apple Watch начали "зеленить" экраны после обновления до watchOS 9.5.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий