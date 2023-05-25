Определены самые выгодные Apple Watch для покупки в России

Россиянам при желании приобрести умные часы от Apple следует обратить внимание на Apple Watch SE 2022 года выпуска, так как это лучший гаджет по соотношению цены и качества. Об этом рассказали техноблогеры с портала "Палач".

Фото: Apple Apple

"Apple Watch SE (2022) можно приобрести по цене от 24 тыс. руб. Для сравнения - более продвинутые Watch 7 и Watch 8 обойдутся дороже как минимум на 8-10 тыс. руб., а классическая SE - дешевле всего на несколько тыс." - отметили блогеры, указав на выгоду от приобретения.

По их словам, у новой версии часов имеется несколько приятных апдейтов - свежий чип Apple S8 с улучшенной на 20% производительностью, функции обнаружения падений и ДТП, а также поддержка протокола Bluetooth 5.3.

"От стандартных Apple Watch гаджет отличается разве что габаритами и размером экрана. У умных часов 1.78-дюймовый OLED-дисплей с яркостью 1000 нит, фирменная коронка Digital Crown и кнопка многозадачности на правой грани корпуса", - добавили авторы.

По их мнению, гаджет также успешно можно использовать на пробежках в дождливую погоду и активных тренировках в зале, так как устройство прошло сертификацию по стандарту 5ATM.

Главным недостатком устройства назвали то, что у смарт-часов никудышная автономность - всего 18 часов работы на одном заряде. Таким образом, часы нужно будет подзаряжать ежедневно.