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Найден самый древний строительный чертеж в мире

Недавно в Иордании, недалеко от древних загонов, был найден камень возрастом 8 000 лет. На нем была изображена подробная схема сооружения, на которой был изображен коридор, ведущий к камере в форме звезды с восемью вершинами.

Найден самый древний строительный чертеж в мире
© Oliver Barge, CNRS

В 1920-х годах авиация обнаружила древние сооружения, разбросанные по всей Северной Африке и Ближнему Востоку. Эти сооружения, состоящие из невысоких каменных стен, тянущихся на километры, оставались скрытыми от глаз на протяжении веков. Ученые полагают, что эти стены служили загоном для диких животных, избавляя от необходимости гоняться за ними по пустыне.

Примечательно, что похожий камень и нарисованная на ней структура, соответствующая его дизайну, были недавно обнаружены в Саудовской Аравии, возраст которых оценивается примерно в 8 000 лет.

Замысловатость и точность рисунков заставляют задуматься об архитектурных знаниях и личности строителей - загадки, которые еще предстоит разгадать.

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