На старт продаж новой видеокарты от Nvidia пришел один человек

Крупный японский ретейлер Despara Akihabara устроил торжественный старт продаж в честь выхода новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti от Nvidia, однако в итоге на мероприятие пришел один человек. Как сообщает японское издание GDM, он и оказался единственным покупателем новинки.

Отмечается, что в Японии продажи стартовали 24 мая, а для официального запуска был выбран магазин в токийском квартале Акихабара, известном за множество магазинов с электроникой, аниме и видеоиграми.

По данным GDM, RTX 4060 Ti можно было приобрести в двух магазинах, каждый из которых работал до самой ночи. Однако на старт продаж пришел лишь один покупатель, который в итоге и приобрел RTX 4060 Ti.

"Обычно при покупке электроники известных брендов у магазинов сети Despara Akihabara возникают очереди в день релиза", - констатировали журналисты.

По одной из версий, потенциальных покупателей отпугнула разница в цене на видеокарту. В Японии стоимость RTX 4060 Ti начинается от 69,8 тыс. йен, или около $500 (40 тыс. руб. по текущему курсу).

RTX 4060 Ti поступила в продажу и в России. Цена видеокарты начинается от 43 тыс. руб. При этом в США стоимость видеокарты - от $399 без учета аналогов.