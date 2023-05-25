$79.98+0.0285.88-0.32

На старт продаж новой видеокарты от Nvidia пришел один человек

Крупный японский ретейлер Despara Akihabara устроил торжественный старт продаж в честь выхода новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti от Nvidia, однако в итоге на мероприятие пришел один человек. Как сообщает японское издание GDM, он и оказался единственным покупателем новинки.

На старт продаж новой видеокарты от Nvidia пришел один человек
© Газета.Ru

Отмечается, что в Японии продажи стартовали 24 мая, а для официального запуска был выбран магазин в токийском квартале Акихабара, известном за множество магазинов с электроникой, аниме и видеоиграми.

По данным GDM, RTX 4060 Ti можно было приобрести в двух магазинах, каждый из которых работал до самой ночи. Однако на старт продаж пришел лишь один покупатель, который в итоге и приобрел RTX 4060 Ti.

"Обычно при покупке электроники известных брендов у магазинов сети Despara Akihabara возникают очереди в день релиза", - констатировали журналисты.

По одной из версий, потенциальных покупателей отпугнула разница в цене на видеокарту. В Японии стоимость RTX 4060 Ti начинается от 69,8 тыс. йен, или около $500 (40 тыс. руб. по текущему курсу).

RTX 4060 Ti поступила в продажу и в России. Цена видеокарты начинается от 43 тыс. руб. При этом в США стоимость видеокарты - от $399 без учета аналогов.

В мае за день до старта продаж GeForce RTX 4060 Ti блогеры и журналисты опубликовали негативные рецензии на новинку, призвав отказаться от покупки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий