$79.97-0.2086.20-0.35

В России разработали способ управления лунными спутниками

Разработанная учеными из Самары программа позволяет управлять спутниками Луны и их движением вокруг точек Лагранжа — где объекты находятся в гравитационной «невесомости».

В России разработали способ управления лунными спутниками
© NASA

Исследователи из Самарского университета им. Королёва разработали программный комплекс, позволяющий управлять находящимися рядом с Луной спутниками.

В настоящее время многими странами разрабатывается концепция лунной космической станции. Для ее работы и для исследований непосредственно на Луне потребуются обслуживающие космические аппараты — спутники, которые будут выполнять задачи связи, разведки, мониторинга и навигации.

Программа ученых позволит эффективно управлять их движением, рассчитывая оптимальные варианты перемещения между различными орбитами вокруг двух точек Лагранжа — особых позициях, где различные физические силы компенсируют взаимное воздействие друг на друга и объект оказывается в гравитационной «невесомости». Одна из них расположена между Землей и ее спутником, другая — за обратной стороной Луны. Таким образом, потребность в запуске двигателей аппаратов для коррекции орбиты станет меньше, что продлит срок их работы, отмечают исследователи.

Комплекс автоматически рассчитывает параметры перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных — массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли Типы орбит, которые можно выбрать и рассчитать с помощью программы, самые разные — начиная от простой эллиптической и заканчивая похожей на движения крыльев бабочки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий