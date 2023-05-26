Редкая древнегреческая монета ушла с молотка за $6 млн

Редкая древнегреческая монета ушла с молотка за $6 миллионов
В Швейцарии в ходе аукциона продали редкую древнегреческую монету. Неизвестный коллекционер заплатил за лот шесть миллионов долларов.
Торги прошли на минувшей неделе в Цюрихе в аукционном доме Numismatica Ars Classica. Речь идет о золотом пантикапейском статере возрастом 2 400 лет.
На аверсе монеты изображен сатир с широко раскрытыми глазами, а на реверсе – грифон, который держит в клюве копье.
Как пишет греческое издание Ekathimerini, статер была частью коллекции Эрмитажа, однако в 1934 году ее продали в рамках сталинской кампании по продаже произведений искусства для получения иностранной валюты.
В прошлом году в Австралии на аукционе продали редкую монету – австралийский пенни 1930 года. Ее отчеканили по ошибке. Покупатель выложил за лот 2,2 миллиона рублей.