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Редкая древнегреческая монета ушла с молотка за $6 миллионов

В Швейцарии в ходе аукциона продали редкую древнегреческую монету. Неизвестный коллекционер заплатил за лот шесть миллионов долларов.

Редкая древнегреческая монета ушла с молотка за $6 млн
© Numismatica Ars Classica

Торги прошли на минувшей неделе в Цюрихе в аукционном доме Numismatica Ars Classica. Речь идет о золотом пантикапейском статере возрастом 2 400 лет.

На аверсе монеты изображен сатир с широко раскрытыми глазами, а на реверсе – грифон, который держит в клюве копье.

Как пишет греческое издание Ekathimerini, статер была частью коллекции Эрмитажа, однако в 1934 году ее продали в рамках сталинской кампании по продаже произведений искусства для получения иностранной валюты.

В прошлом году в Австралии на аукционе продали редкую монету – австралийский пенни 1930 года. Ее отчеканили по ошибке. Покупатель выложил за лот 2,2 миллиона рублей.

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