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Windows 11 позволит отправлять Win32-приложения в «карантин»

На конференции Build 2023 компания Microsoft объявила, что приложения Win32 скоро смогут работать в режиме изоляции. Это означает, что пользователи смогут запускать их в отдельной и безопасной среде, делая их изолированными от остальной части операционной системы.

Windows 11 позволит отправлять Win32-приложения в «карантин»
© globallookpress.com

Используя возможности изоляции в Windows 11, цель заключается в повышении безопасности путем создания «песочницы» для такого рода приложений и ограничения их доступа к важным компонентам Windows.

Таким образом, даже если скомпрометированное приложение Win32 будет запущено, злоумышленникам будет крайне выйти из этой «песочницы» и скомпрометировать всю систему. Предварительный просмотр этой возможности уже доступен как для корпоративных клиентов, так и для обычных.

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