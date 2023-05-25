Windows 11 позволит отправлять Win32-приложения в «карантин»

На конференции Build 2023 компания Microsoft объявила, что приложения Win32 скоро смогут работать в режиме изоляции. Это означает, что пользователи смогут запускать их в отдельной и безопасной среде, делая их изолированными от остальной части операционной системы.

Используя возможности изоляции в Windows 11, цель заключается в повышении безопасности путем создания «песочницы» для такого рода приложений и ограничения их доступа к важным компонентам Windows.