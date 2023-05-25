В России придумали новый способ извлечения антиоксидантов из водорослей

Специалисты Мурманского морского биологического института РАН разработали способ быстрого и экологичного извлечения флоротаннинов из водорослей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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Отмечается, что флоротаннины являются сильнейшими антиоксидантами, которые применяются в косметике, лекарственных препаратах и даже продуктах питания. Они в том числе замедляют образование в организме свободных радикалов.

Одной из составляющих процесса извлечения флоротаннинов является использование таких токсичных растворителей, как метанол, ацетон, этанол и этилацетат. Российские же ученые решили воспользоваться растворителем на основе молочной кислоты NADES, и он оказался даже эффективнее. Исследование они проводили на фукусе пузырчатом, одном из видов бурых водорослей.

Использование природного растворителя имеет еще одно преимущество – его можно применять без ограничений. Дело в том, что спиртовые экстракты не подходят для тех, кто водит автомобиль или занимается работой, требующей повышенного внимания.