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Российские ученые придумали новый способ извлечения антиоксидантов из водорослей

Специалисты Мурманского морского биологического института РАН разработали способ быстрого и экологичного извлечения флоротаннинов из водорослей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В России придумали новый способ извлечения антиоксидантов из водорослей
© Москва 24

Отмечается, что флоротаннины являются сильнейшими антиоксидантами, которые применяются в косметике, лекарственных препаратах и даже продуктах питания. Они в том числе замедляют образование в организме свободных радикалов.

Одной из составляющих процесса извлечения флоротаннинов является использование таких токсичных растворителей, как метанол, ацетон, этанол и этилацетат. Российские же ученые решили воспользоваться растворителем на основе молочной кислоты NADES, и он оказался даже эффективнее. Исследование они проводили на фукусе пузырчатом, одном из видов бурых водорослей.

Использование природного растворителя имеет еще одно преимущество – его можно применять без ограничений. Дело в том, что спиртовые экстракты не подходят для тех, кто водит автомобиль или занимается работой, требующей повышенного внимания.

Ранее ученые Вятского государственного университета создали рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом, йодом и витамином C. Как рассказали в Минобрнауки РФ, напиток способствует укреплению здоровья и иммунитета, а также может помочь в поддержании жизненной энергии.

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