Samsung выпустила последнее обновление для смартфонов Galaxy Note

Samsung окончательно попрощалась c Galaxy Note — вышло финальное обновление для последней модели серии
Безопасность наших устройств — это тема, которая будет оставаться важной всегда. И Samsung, как один из ведущих производителей смартфонов, понимает это лучше всего.
Недавно компания выпустила свежее обновление безопасности для моделей Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, заблокированных операторами в США. Оно последовало за релизом патча безопасности за май 2023 года для серии в странах Латинской Америки.
Сообщается, что майское обновление устраняет 72 уязвимости. Шесть из них классифицированы как критические, влияющие на общие устройства Android и специфические устройства Samsung.
Кроме того, 56 исправлений безопасности классифицированы как высокие, а 10 — как умеренные.
Стоит отметить, что данный апдейт является последним не только для моделей Galaxy Note 20, но и для всей серии Galaxy Note в целом. Дело в том, что линейка Note 20 была последней — после это её заменили моделями Galaxy S Ultra.