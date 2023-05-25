$79.97-0.2086.20-0.35

Samsung окончательно попрощалась c Galaxy Note — вышло финальное обновление для последней модели серии

Безопасность наших устройств — это тема, которая будет оставаться важной всегда. И Samsung, как один из ведущих производителей смартфонов, понимает это лучше всего.

Samsung выпустила последнее обновление для смартфонов Galaxy Note
© Ferra.ru

Недавно компания выпустила свежее обновление безопасности для моделей Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, заблокированных операторами в США. Оно последовало за релизом патча безопасности за май 2023 года для серии в странах Латинской Америки.

Сообщается, что майское обновление устраняет 72 уязвимости. Шесть из них классифицированы как критические, влияющие на общие устройства Android и специфические устройства Samsung.

Кроме того, 56 исправлений безопасности классифицированы как высокие, а 10 — как умеренные.

Стоит отметить, что данный апдейт является последним не только для моделей Galaxy Note 20, но и для всей серии Galaxy Note в целом. Дело в том, что линейка Note 20 была последней — после это её заменили моделями Galaxy S Ultra.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий