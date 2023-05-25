Мужчина оказался в «дне сурка» из-за редкого расстройства мозга

«Куда бы я ни поехал, на обочине дороги одни и те же люди, позади меня одни и те же машины с одними и теми же людьми в них. Один и тот же человек выходит из машины в одной и той же одежде, с одними и теми же сумками, говорит одни и те же вещи. Ничего нового», – так сам мужчина описывал свое состояние.