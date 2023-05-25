Мужчина оказался в «дне сурка» из-за редкого расстройства мозга
Пожилой мужчина невольно пережил опыт героя фильма «День сурка». Но причиной оказалась не магия, а нарушения в работе мозга. Необычный медицинский случай описали исследователи из Университетского колледжа Лондона.
Пациенту, которому на тот момент было уже больше 80 лет, стало казаться, что он постоянно становится свидетелем одних и тех же событий. Он пожаловался производителю электронной книги, что она все время показывает одинаковый отрывок текста. Также он связывался со специалистами по ремонту техники, поскольку телевизор все время повторял одни и те же новости.
«Куда бы я ни поехал, на обочине дороги одни и те же люди, позади меня одни и те же машины с одними и теми же людьми в них. Один и тот же человек выходит из машины в одной и той же одежде, с одними и теми же сумками, говорит одни и те же вещи. Ничего нового», – так сам мужчина описывал свое состояние.
Врачи пришли к выводу, что пожилой пациент страдает от редкого расстройства – дежавю с ложными воспоминаниями (DVRC). Оно иногда встречается при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера.
Обычные люди тоже периодически испытывают дежавю, но это ощущение мимолетно и быстро исчезает. При мозговых нарушениях дежавю является стойким – пациенту постоянно кажется, что новые события являются повторением предыдущих.
Точная причина DVRC остается неясной. По одной из версий, расстройство связано с дисфункцией гиппокампа – части мозга, где кратковременные воспоминания преобразуются в долгосрочные.
Специалисты обследовали пациента и выявили у него потерю памяти, импульсивное поведение и снижение когнитивных способностей. Сканирование мозга указало на снижение активности в левой височной доле, а анализ спинномозговой жидкости выявил повышенный уровень тау-белка. Эти признаки характерны для болезни Альцгеймера.
Дальнейшие наблюдения показали, что когнитивные функции продолжали ухудшаться, а состояние «дня сурка» оставалось стойким. Тем не менее, мужчина мог жить самостоятельно и справляться с повседневными делами, сообщает BMJ Case Reports.
Ранее сообщалось, что у жительницы Японии язык почернел и покрылся волосами. Это оказалось связано с приемом антибиотиков.