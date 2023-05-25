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Доля продажи смартфонов на Android выросла до 90%

Доля проданных смартфонов на Android в первом квартале 2023 года выросла на 4%, в то время как доля устройств Apple на iOS снизилась на 4%. Об этом пишут «Ведомости».

Так, количество проданных устройств на Android увеличилось с 85,6% до 89,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время доля устройств Apple на iOS за этот период снизилась с 14,4 до 10,4%.

По данным компании «F+ tech Марвел», это связано с более доступной ценой устройств на Android и недоступностью части функционала и сервисов Apple для российских пользователей.

В компаниях «Ситилинк», «МегаФон» и Ozon также подтвердили увеличение доли продаж устройств на Android, в то время как продажи iPhone снижаются. В числе наиболее популярных брендов на Android в России Samsung, Xiaomi, Realme, Honor, Poco и Tecno.

По мнению экспертов, покупатели стали все чаще переходить на Android в связи с тем, что объемы параллельного импорта Apple снизились, а у других брендов, наоборот, появились новые модели. Кроме того, сейчас Apple инвестирует в продвижение iPhone гораздо меньше, чем раньше.

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