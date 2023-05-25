Только треть животных в зоопарках реагирует на людей

Биологи подготовили обзор, в котором проанализировали 252 статьи, посвященные поведению животных в зоопарках. Оказалось, что на людей положительно или негативно реагирует только 38% обитателей зоопарков. При виде посетителей они или боятся и прячутся, или перестают скучать. Однако 62% животных никак не меняют свое поведение. Исследование опубликовано в журнале Animals.

Ежегодно миллионы людей посещают зоопарки по всему миру. Они шумят и постоянно взаимодействуют с животными, из-за чего те могут испытывать стресс. С другой стороны, некоторые виды любят общение с людьми. Обычно ученые делят реакцию животных на посетителей на положительную, нейтральную и негативную. В рамках нового исследования биологи проанализировали 102 научные работы и попытались понять, как 252 вида животных (не приматов) реагируют на посетителей зоопарков и приспосабливаются к их постоянному присутствию.

Например, оказалось, что слоны любят внимание посетителей. Когда у вольеров скапливается много людей, животные начинают меньше скучать и чаще взаимодействуют друг с другом. Аналогичный эффект посетители оказывают на какаду. Также положительный отклик на людей ученые выявили у пингвинов, ягуаров, медведей гризли, белых медведей, гепардов, сервалов, бантенгов и чернохвостых луговых собачек.

Однако не все животные рады вниманию людей. Например, большая часть нелетающих птиц, непарнокопытных, парнокопытных, сумчатых и амфибий испытывала стресс от большого количества посетителей. Также людей боятся виды, которые в природе являются добычей и ведут ночной образ жизни или живут в укромных местах.

Нейтральное поведение оказалось характерно для большинства летающих птиц и рыб.