Google добавила собственный искусственный интеллект в YouTube

Компания Google внедрила новую ИИ-модель Flamingo от DeepMind в YouTube.

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Она автоматически генерирует описания для коротких Shorts-видео, анализируя их начальные кадры. Эти текстовые описания затем сохраняются как метаданные, что помогает лучше разделять видео на категории и соотносить результаты поиска с запросами зрителей .

Flamingo решает реальную проблему: авторы коротких видеороликов часто не добавляют метаданные, поскольку процесс создания видео более упрощён, чем для традиционного формата видео на YouTube.

Таким образом, новая модель Google вносит огромный вклад в работу платформы. При этом сообщается, что сгенерированные ИИ описания не будут видны пользователям.