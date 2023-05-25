Россияне проводят в интернете более четырех часов в день

81% россиян пользуются интернетом каждый день и тратят на это в среднем более четырех часов. По структуре потребления пока лидируют соцсети, в них проводят 19% от общего времени, чуть уступают им видео (18%) и мессенджеры (16%). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

За год доля социальных сетей упала с 24%, тогда как большинство категорий свои доли потребления только нарастили. Эксперты связывают это с необходимостью включать VPN и отсутствием мгновенного доступа к социальным сетям.

Охваты Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) в России рухнули: у Instagram с 31% до 6%, у Facebook — с 7% до 2%. Охваты TikTok и ОК остались на прежнем уровне — 27% и 17%. При этом среднесуточный охват Telegram вырос более чем вдвое — с 20% до 42%, а «ВКонтакте» — с 38% до 44%.

По видеосмотрению YouTube показывал весь год стабильную 15%-ную долю в интернет-потреблении. На другие видеосервисы при этом приходится лишь 3% интернет-потребления россиян. RuTube смог вырасти по охвату на 36%, увеличив время просмотра на 74%, до 20 минут в день. Это произошло за счёт миграции аудитории с YouTube и за счёт контент-мейкеров, которые стали активно развивать свои каналы на площадке.