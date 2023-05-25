Роскачество: покупка авиабилетов с iPhone может обойтись дороже

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выяснили, что покупка авиабилетов в приложениях на смартфонах с iOS может быть дороже, чем на устройствах с Android, причем разница может составлять от нескольких рублей до нескольких сотен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"На iPhone билеты дороже - частично правда. На iOS у трех приложений цена оказалась чуть выше, чем на Android, а разница составила от нескольких рублей до нескольких сотен", - сказали в пресс-службе.

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Частично правдивы утверждения о том, что летать ночью дешевле и что повторный запрос увеличивает цену на авиабилет. При этом во втором случае цена может как вырасти, так и снизиться, но всего на несколько рублей. Кроме того, правдой является то, что дешевле летать из Москвы, а также если покупать билеты заранее, напрямую у авиакомпаний и сразу в обе стороны. По данным Роскачества, стоимость билетов действительно зависит от дня недели - в среду они обойдутся немного дороже, чем в воскресенье.

В то же время мифами являются суждения о том, что дешевле можно приобрести авиабилеты на смартфонах с включенным VPN и если покупать их после обеда.

Исследование приложений

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали восемь популярных приложений для поиска и покупки авиабилетов: OneTwoTrip, Aviasales, "Tуту.ру", Ozon, "Купибилет", City.Travel, Mego.travel и "Яндекс Путешествия". Тестирования проводились по 145 критериям для Android и 142 для iOS, из которых 91 параметр относится к функциональности.

В ходе исследования специалисты выяснили, используют ли приложения трекеры. Они позволяют не только отследить действия пользователей для развития стратегии компании, но и обеспечить сохранность их данных. С этой точки зрения трекер должен быть или платным от крупной аналитической компании, или от самого разработчика, объяснил руководитель направления информационной безопасности центра Сергей Кузьменко.

По данным Роскачества, трекеры Google Analytics и Facebook Share (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) присутствуют только у приложений City.Travel, Ozon и "Яндекс Путешествия". Остальные приложения или не используют трекеры вовсе, или используют их платную версию от сторонних разработчиков.

Запрашивают только необходимые разрешения и разъясняют пользователю, для чего это нужно, только три приложения - OneTwoTrip, "Купибилет" и Mego.travel. Приложение City.Travel запрашивает больше всего разрешений: просмотр данных, статус телефона, а также изменение и удаление на общем накопителе. Как показал анализ политик конфиденциальности, семь приложений из восьми могут передавать данные третьим лицам для осуществления своей деятельности.

Лидером по количеству критериев сортировки и фильтрации стало приложение Aviasales. Также у Aviasales, "Tуту.ру" и "Купибилет" реализована авторизация через аккаунты в социальных сетях. Авторизация по номеру телефона возможна в Ozon и "Яндекс Путешествия". Доступность приложений для людей с ограничениями по здоровью лучше реализована на Android - например, полная поддержка динамического шрифта реализована у шести из восьми приложений с этой операционной системой. На iOS частичная поддержка динамического шрифта реализована только у "Tуту.ру".