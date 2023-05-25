Принтеры HP по всему миру оказались заблокированы

Пользователи офисного оборудования HP со всего мира столкнулись с проблемами в работе принтеров бренда. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Как выяснили специалисты медиа, неполадки возникли после выхода очередного небольшого обновления для ОС принтеров. Столкнувшиеся с проблемой владельцы устройств заметили, что экран девайса стал синим и на нем появилась неизвестная ошибка с кодом 83C0000B. По словам журналистов, обычно синий экран является индикатором критической ошибки Windows, однако в прошивке принтеров HP присутствует похожая система уведомлений.

«В настоящее время у HP нет решения. Скрытое сервисное меню заблокировано, и принтер больше не запускается. Только синий экран горит», — отметил один из пользователей. Другой владалец девайса заявил, что общался с сотрудниками сервисной поддержки HP, но они ответили, что еще не знают, как решить эту проблему.

Компания HP еще не сделала публичного заявления относительно проблемы, но в разговоре с изданием BleepingComputer подчеркнула, что неполадки связаны с ограниченным числом устройств. Специалисты медиа выяснили, что проблемы наблюдаются на принтерах HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One, HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.