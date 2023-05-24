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«Прогресс МС-23» причалил к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Прогресс МС-23» причалил к МКС
© Олег Артемьев / Роскосмос

«Корабль пристыковался к модулю "Поиск" в автоматическом режиме в 19:18 по московскому времени. Он добирался до станции по двухвитковой схеме и летел чуть больше трех часов», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что корабль доставил на МКС почти 2500 килограмма грузов, среди которых топливо для дозаправки, питьевая вода, сжатый азот в баллонах и другое различное оборудование и материалы.

Запуск «Прогресс МС-23» проходил с космодрома Байконур. Данная стыковка таких кораблей к орбитальным станциям стала 184-й с 1978 года и 89-й — к МКС.

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