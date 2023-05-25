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В соцсетях на картине 1937 года нашли iPhone

Пользователи соцсетей нашли на картине 1937 года устройство, похожее на iPhone, пишет Independent. Его в руках держит мужчина, как будто собирается ответить на звонок.

На картине 1937 года нашли устройство, похожее на iPhone
© David Stansbury/Smithsonian National Postal Museum

Картина под названием «Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда» была нарисована итальянским художником Умберто Романо. На ней изображен колонист и основатель Спрингфилда, Массачусетс, Уильям Пинчон и индейцы.

Внимание пользователей соцсетей привлек один из нарисованных индейцев, держащий в руках устройство, похожее на современный iPhone.

«Похоже, он просматривают историю браузера того связанного парня», — пошутили комментаторы.

Возможно, устройство, похожее на смартфон, на картине Романо, может быть ручным зеркалом, которое было популярным предметом торговли, или клинок топора.

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