Ребрендинг HBO Max стал причиной «поломки» пультов на некоторых телевизорах
Вскоре после ребрендинга стримингового сервиса HBO Max в Max было выпущено отдельное приложение. В результате этого специальные кнопки HBO Max на пультах для Smart TV стали бесполезными, сообщает портал 9to5google.
Отмечается, что на пультах некоторых приставок Smart TV существуют запрограммированные кнопки, запускающие приложение HBO Max. Однако из-за ребрендинга сервис отказался от старого приложения, создав новое. В результате чего пользователи при нажатии кнопки сервиса вместо приложения видят неработающую программу и сообщение о необходимости скачать другую.
Теперь пользователи не могут перенастроить кнопку на новое приложение или удалить старое. Планирует ли сервис Max как-то исправить ситуацию, не сообщается. Не исключено, что производители приставок самостоятельно переназначат кнопку на открытие Max в ближайшем обновлении.
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