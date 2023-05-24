Ребрендинг HBO Max стал причиной «поломки» пультов на некоторых телевизорах

Вскоре после ребрендинга стримингового сервиса HBO Max в Max было выпущено отдельное приложение. В результате этого специальные кнопки HBO Max на пультах для Smart TV стали бесполезными, сообщает портал 9to5google.

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Отмечается, что на пультах некоторых приставок Smart TV существуют запрограммированные кнопки, запускающие приложение HBO Max. Однако из-за ребрендинга сервис отказался от старого приложения, создав новое. В результате чего пользователи при нажатии кнопки сервиса вместо приложения видят неработающую программу и сообщение о необходимости скачать другую.

Теперь пользователи не могут перенастроить кнопку на новое приложение или удалить старое. Планирует ли сервис Max как-то исправить ситуацию, не сообщается. Не исключено, что производители приставок самостоятельно переназначат кнопку на открытие Max в ближайшем обновлении.