МАКС могут перенести на 2024 год

Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 может быть перенесён на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.

«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», – заявили в источнике.

При этом собеседник агентства также добавил, что окончательно решение по этому поводу будет принято 25 мая. Уточняется, что другой источник также подтвердил эту информацию. По его словам, подготовка к лётной программе уже была отменена.