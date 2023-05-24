МАКС могут перенести на 2024 год
Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 может быть перенесён на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.
«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», – заявили в источнике.
При этом собеседник агентства также добавил, что окончательно решение по этому поводу будет принято 25 мая. Уточняется, что другой источник также подтвердил эту информацию. По его словам, подготовка к лётной программе уже была отменена.
Эту информацию также подтверждает источник РИА «Новости».
«В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год», – сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что ключевой темой МАКС-2023 станет вопрос создания и применения беспилотных авиационных систем.